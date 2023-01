Zitta zitta, l'Inter risale la classifica. I nerazzurri, nonostante una prima parte di campionato titubante, sono gli unici in Europa ad aver battuto il Napoli (mettendoci dentro anche la Champions League) e adesso sono lì, ad appena un punto dal Milan secondo e con il grande rimpianto dei due punti persi a Monza a causa della svista di Sacchi. Un 2023, quindi, che si è aperto in modo molto positivo sotto l'aspetto dei risultati, in attesa della Supercoppa di domani in Arabia Saudita.

Nonostante questo, l'altra sera contro il Verona, una parte del pubblico di San Siro ha fischiato la squadra. Si era nella prima metà del secondo tempo, in una di quelle fasi delicate di un match, quando il vantaggio risicato non ti assicura la pagnotta e l'avversario prova a prendere coraggio. Il Verona del 2023 non è il Verona delle tante sconfitte di fila, come dimostrano i 4 punti ottenuti prima di Milano. Senza contare la stanchezza per i 120 minuti col Parma in Coppa Italia e le condizioni non ottimali di diversi elementi di Inzaghi. Soprattutto, in quella fetta di partita, la squadra di Inzaghi stava provando a stanare l'avversario, notoriamente feroce nell'uno contro uno a tutto campo: un gioco che fatalmente presta il fianco a imbucate negli spazi. Skriniar e compagni non stavano aspettando altro che il pertugio corretto per andare a far male, come poi puntualmente accaduto con Lautaro, la cui marcatura è stata vanificata dall'imabrazzante fischio di Fabbri.