Momento nero per l'Inter e le due settimane di sosta non sono servite ad aggiustare la situazione. Anzi. Dopo il ko con l'Udinese prima della pausa Nazionali, è arrivata la sconfitta bruciante con la Roma a San Siro. Cade, dunque, anche l'ultimo baluardo nerazzurro, che in casa era reduce da ben sette vittorie di fila tra la scorsa stagione e quella attuale. E il fatto la squadra abbia anche disputato una discreta partita non depone affatto a favore di Simone Inzaghi, che adesso è davvero in bilico. Inutile girarci attorno: il tecnico piacentino si sta giocando la permanenza a Milano e, con ragionevolmente, in tal senso saranno decisive Barcellona e Sassuolo.

Oggi la sfida contro i catalani, che si preannuncia proibitiva visti i valori sulla carta e, soprattutto, il momento che stanno attraversando le due compagini. Poi, sabato, a Reggio Emilia probabilmente l'ultima chance per l'ex Lazio di restare sulla panchina interista. Perché, al di là delle parole, sappiamo tutti come funziona il calcio, specialmente in Italia. Ovviamente sono un folle potrebbe pensare che Inzaghi sia l'unico colpevole di questa situazione. Le problematiche sono tante e anche evidenti, che riguardano in gran parte la gestione della proprietà. Da lì si dipana poi tutto il resto a cascata, fino ad arrivare al campo. Ma l'allenatore non è certamente esente da errori e la confusione già da un bel po' sembra regnare ad Appiano Gentile.