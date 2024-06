Un'indiscrezione di mercato ieri ha scosso il mondo Inter. No, non si tratta dell'accostamento del Tucu Correa a Fenerbahçe e Galatasaray. L'indiscrezione è quella dei giornali italiani che hanno parlato di una volontà di De Rossi di riportare Davide Frattesi a Roma.

Frattesi, evidentemente, non ha trovato lo spazio che immaginava quest'anno a Milano, ma certamente non è stato una comparsa nella cavalcata scudetto. Anzi. L'ex Sassuolo ha segnato gol pesantissimi in match chiave, come quello al Verona in pieno recupero, al termine di una sfida al cardiopalma, o come quello all'Udinese, anche qui nei minuti finali dopo un assedio durato tutto l'incontro. Tra gli altri, anche il sigillo nel derby del 5-1: l a perla conclusiva di una stracittadina già passata alla storia.

Gol a parte, Davide ha risposto sempre presente quando chiamato in causa, in particolare nelle gare di Champions League dove ha trovato maggiori soddisfazioni. E il suo impatto fragoroso nella Nazionale di Spalletti la dice lunga sulle potenzialità. Potenzialità espresse fisiologicamente ancora in parte, ma che ad Appiano Gentile tutti sono convinti tirerà fuori già dalla prossima stagione.

Peraltro, a sentir parlare il diretto interessato, l'idea di lasciare l'Inter è la cosa più lontana dalla sua volontà. "Con questo tifo alle spalle ti viene da spaccare i muri a capocciate!", ha ripetuto spesso nel corso della stagione che sta per finire. Non per lui, che sarà protagonista a Euro 2024. Magari non è tra le stelle più attese, ma non è escluso che alla fine sarà tra quelle che brilleranno maggiormente. Fra poco in azzurro, poi ancora in nerazzurro. Con buona pace del mercato.