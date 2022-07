Il ritorno di Romelu Lukaku – diciamoci la verità – è stato omaggiato e festeggiato dalla stragrande maggioranza dei tifosi dell’Inter. In centinaia infatti lo hanno accolto tra Humanitas, Coni e sede nerazzurra. L’entusiasmo era alle stelle, ve lo assicuro. Normale, per chi crede che il re di Milano abbia ripreso il suo posto sul trono. Nell’elettricità generale credo però sia passato un po’ troppo in sordina l’ingaggio di Krstjan Asllani . Gli occhi erano puntati tutti su Big Rom , ci mancherebbe. Debbo comunque sottolineare come a mio avviso l’albanese sia un potenziale crack . E che davvero potrebbe allietare i tifosi della Beneamata con giocate pazzesche.

Per chi non conoscesse la sua storia, la riassumo velocemente. In pratica il ragazzino emigrato in Toscana con tutta la sua famiglia era la riproduzione vivente di Oliver Hutton, il mitico protagonista di Holly e Benji. Destro o sinistro per lui non faceva differenza nemmeno da piccino. Lo vedevi palla al piede ovunque a Buti, che fosse la piazza del paese o un bar del comune pisano. E soprattutto, dopo essersi trasferito all’Empoli, ha trascinato a suon di gol e prestazioni, l’Under 19 alla vittoria di uno storico Scudetto (battendo tra l’altro proprio l’Inter, favoritissima, in semifinale). Successivamente l’esordio tra i grandi, il tu al pallone anche contro avversari blasonati e gli applausi, convinti, di sostenitori e addetti ai lavori.

Ecco, io sono certo che se Krstjan non dovesse montarsi la testa e seguire un percorso di cresciuta virtuoso, potrà arrivare lontanissimo. Mi sembra davvero forte, uno di quelli che se non sbaglia, arriva. Partirà, come è giusto che sia, da vice Brozovic, ma non escludo che Inzaghi possa concedergli minutaggio anche con il croato in campo. Ovviamente non mi aspetto – e non sarebbe nemmeno giusto – che prenda in mano le redini del centrocampo interista, sbattendo in panchina uno dei suoi compagni, ma sono sicuro che potrà essere più che utile sin da subito. Per un acquisto forse poco mediatico, ma di quelli di cui sfregarsi le mani se tutto andasse per il verso giusto.