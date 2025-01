"Duello con il Napoli? Sappiamo le loro qualità, stanno facendo un grandissimo campionato. La cosa anomala era vederli così in basso lo scorso anno. Hanno una squadra fortissima, ma vogliamo dargli battaglia fino alla fine. Abbiamo ancora diverse partite e vogliamo stare più in alto possibile". Così Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo il rotondo 4-0 di Lecce.

Le parole del difensore nerazzurro portano alla luce una verità tanto evidente quanto celata: nessuna sorpresa nel vedere i partenopei lottare per lo scudetto, checché ne dica il teatrante Antonio Conte, sempre pronto a ottenere vantaggi anche a livello comunicativo. L'Inter sa bene che per conquinstare il 21° scudetto dovrà vedersela fino all'ultimo con chi, poco più di un anno e mezzo fa, si laureava campione d'Italia. Dove sarebbe questo miracolo? Non c'è, anzi: senza coppe, è tutto piuttosto scontato.

Adesso, però, una mano a Simone Inzaghi deve necessariamente arrivare dal mercato. E non si tratterà di aggiungere, semmai di sostituire. Il prestito semestrale di Palacios al Monza è ormai da considerarsi blindato e probabilmente anche Buchanan lascerà Milano per cercare continuità di impiego. E allora? E allora, visti anche i continui problemi di Acerbi, sarà il caso che Oaktree segua le indicazioni di staff tecnico e dirigenziale e porti ad Appiano Gentile elementi pronti per dare una mano nell'immediato. Gli obiettivi sono tanti e le partite da giocare ancora di più: muoversi!