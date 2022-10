E' il 25 agosto 2022. L'Inter, in terza fascia, viene accoppiata nel girone D con Bayern Monaco e Barcellona. La faccia di Javier Zanetti, immortalata dalle telecamere e diventata un meme virale in pochi istanti, è quella tipica di qualsiasi tifoso nerazzurro sulla faccia della terra. Ancora una volta l'urna non è favorevole ai nerazzurri (verrebbe da dire: "e quando mai"). Passano solo 24 ore e l'Inter perde all'Olimpico contro la Lazio, passa una settimana e l'Inter perde Lukaku per infortunio e pure il derby contro il Milan, passa qualche giorno ancora e l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. E' il 7 settembre, il Barcellona intanto in Spagna demolisce il Viktoria Plzen 5-1. La stagione non inizia nei migliore dei modi e risulta compromessa nemmeno dopo un mese.

C'è chi, tifoseria in primis, però non ha fatto i conti con l'Inter, con il suo dna, con il suo essere meravigliosamente imprevedibile e pazza. Dopo aver liquidato facilmente la pratica Plzen in Repubblica Ceca, il 4 ottobre a San Siro arriva il Barcellona in quello che è a tutti gli effetti un primo spareggio per gli ottavi di Champions League. L'Inter nel mentre ha perso contro Udinese e Roma in campionato e, per non farsi mancare nulla, anche la sua mente, Marcelo Brozovic. Inzaghi non si fida del giovanissimo Asllani e decide così di affidarsi in cabina di regia alle qualità di Hakan Calhanoglu. Come in uno dei film hollywoodiani più belli di sempre, è proprio il turco a decidere la partita con una staffilata nell'angolino a costo zero (ogni tanto è giusto anche ricordarlo). L'Inter porta a casa i tre punti, ma la più bella notizia arriva dalla prestazione corale della squadra, autrice di una prestazione di sacrificio e compattezza da rivedere e rivedere. Il 4 ottobre rappresenta fin qui la svolta della stagione dell'Inter che torna a macinare vittorie in campionato, non tralasciando l'abitudine di far perdere qualche annetto ai suoi tifosi, e che arriva al Camp Nou consapevole di essere alla pari del super Barcellona di Xavi, almeno così dipinto dagli addetti ai lavori di tutto il mondo.