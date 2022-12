La fascia di capitano è già "passata" sul braccio di Milan Skriniar e i tifosi nerazzurri sono in attesa di scoprire se resterà lì anche in vista della prossima stagione. Ci sono però due giocatori in squadra che, pur non indossandola, rappresentano a pieno l'interismo. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Entrambi hanno indossato quei colori sin da piccoli, come testimoniato dalle foto diventate virali sul web, prima di arrivare insieme all'Inter nella stagione 2019/20. L'inserimento di Bastoni con Conte nell'undici titolare è stato più "rapido" rispetto a quello di Barella, ma in entrambi i casi si è avuta subito l'impressione di avere a che fare con due "predestinati". Giovani, italiani e forti. Simboli perfetti della nuova Inter made in Italy.