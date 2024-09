Si allarga la famiglia degli Inter Club: nel corso di una serata di gala svoltasi nella giornata di venerdì, è stato presentato il direttivo dell'Inter Club di Villasanta, paese alle porte di Monza. Presieduto da Luigi Tremolada, il sodalizio ha in Federica Nidasio la sua segretaria. Presentato anche lo striscione che verrà esposto in occasione delle gare della compagine nerazzurra. “Si tratta di un qualcosa che qui non si era mai visto. Siamo contenti perché i tesserati sono già 166 e non possiamo che ringraziarli”, ha affermato Tremolada.