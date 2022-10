Simpatico e gustoso appuntamento extracampo per Alessandro Bastoni, Riccardo Ferri, Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta. I quattro rappresentanti dell'Inter sono stati infatti nominati "Ambasciatori del Tartufo bianco di San Miniato", un titolo che la città a metà strada fra le province di Pisa, Firenze e Lucca conferisce – tramite Fondazione San Miniato Promozione – a personalità che si distinguono per vari motivi, dallo sport al sociale all’imprenditoria alla cultura e non solo. Per Marotta non è una prima volta: l'ad sport nerazzurro aveva già ricevuto questo titolo nel 2014, quando era amministratore delegato della Juventus.