Nuova divisa per il Manchester City in vista della nuova stagione europea. Si chiama Definitely City ed è stata progettata da Noel Gallagher, noto tifoso dei Citizens, in occasione del trentesimo anniversario dell'album Definitely Maybe.

Il kit trae ispirazione dalla copertina dell'album stesso. La divisa sarà indossata solo in alcune partite europee selezionate.

Foto: Manchester City X