"Ti faccio fare uno scoop". Questa è la promessa che Amadeus fa ad Enrico Lucci, inviato di 'Striscia La Notizia'. E lo scoop arriva immediato: Amadeus mostra a Lucci in esclusiva le sue mutande griffate Inter, squadra di cui è tifoso sfegatato. Un portafortuna particolare in vista del Festival di Sanremo 2024 che prenderà il via domani.