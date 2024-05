Ospiti assieme alla moglie Agustina Gandolfo di Diletta Leotta, all'interno del format 'Mamma dilettante', Lautaro Martinez ha parlato della sua vita da padre: "Sono io che accompagno nostra figlia a scuola perché più che altro sono di strada per andare al campo (Appiano Gentile, ndr). Mi alleno, torno a casa, sto un po' con Theo (l'altro figlio, ndr) e con mia moglie e poi vado a riprenderla. Mi piace, voglio stare insieme a lei". Poi prende la parola Agustina: "E' stato un sacrificio molto grande per lui, ha smesso di fare la siesta di tre ore". Abitudine che il Toro conferma: "Sono uno che dorme tanto il pomeriggio, soprattutto quando non c'erano i bambini".