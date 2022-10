Il Barcellona è attualmente afflitto da difficoltà finanziarie importanti, e nonostante ciò durante l'estate ha speso ingenti somme sul mercato estivo. Una situazione che ha scatenato l'ironia dei social media manager della nota catena di discount Lidl, che qualche giorno fa, in un tweet, hanno irriso il presidente Joan Laporta pubblicando una foto con due piedi di porco in offerta speciale, offrendoli al patron blaugrana 'in preparazione al mercato invernale'. Evidente, riferisce anche il portale austriaco LaOla1, l'allusione al fatto che il Barcellona, nonostante le casse vuote, ha firmato diversi big e per gennaio girano già alcuni nomi importanti nella loro orbita. Vista la situazione delle casse societarie, secondo la catena della GDO l'unico modo possibile per poter operare in campagna acquisti è usufruire di quei due attrezzi.