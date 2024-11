Riabbracciati anche gli ultimi nazionali, in giornata l'Inter è tornata in campo per proseguire la preparazione in vista della trasferta contro l'Hellas Verona ricevendo anche la speciale visita di Max Pezzali. Il cantante, noto tifoso nerazzurro, è stato ospite del Club nerazzurro al BPER Training Centre di Appiano Gentile e ha avuto l'opportunità di assistere alla seduta d'allenamento di Lautaro e compagni, mandando poi un messaggio ai tifosi anche attraverso un video pubblicato sui social.