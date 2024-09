Come ogni anno l'Inter rinnova il proprio impegno per aumentare la consapevolezza verso la comprensione delle tematiche connesse alla disabilità e per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone diversamente abili, sottolineando l’importanza del calcio come potente mezzo di aggregazione sociale.

Nella giornata di oggi, una delegazione della Squadra Special di ASD Sporting 4E è stata accolta al BPER Training Centre di Appiano Gentile e ha ricevuto il kit gara, con il materiale per la nuova stagione sportiva 2024-2025. Presenti il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta, il Vice President Javier Zanetti, Mister Simone Inzaghi, lo staff tecnico, la Legend Andrea Ranocchia e i giocatori nerazzurri che si sono intrattenuti per foto ricordo e autografi che hanno reso l'esperienza indimenticabile.

Come nella passata annata, Inter scenderà nuovamente in campo al fianco della Squadra Special ASD Sporting 4E per disputare il campionato di calcio FIGC (in ambito Calcio Paralimpico e Sperimentale). L'iniziativa si inserisce all’interno delle attività di Corporate Social Responsibility che il Club nerazzurro porta avanti con impegno nel territorio di Milano e non solo, per sostenere con azioni concrete l'inclusione e i temi di integrazione e contrasto a ogni tipo di discriminazione partendo proprio dall’ambiente sportivo.