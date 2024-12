Simpatico siparietto nel ventre della Wizink Arena di Madrid, che vede protagonisti Andrea Trinchieri, coach dello Zalgiris Kaunas di pallacanestro, che ieri ha superato il Real Madrid a domicilio in Eurolega, e il giornalista della testata EuroDevotion Alberto Marzagalia. Galeotta fu... la cover dell'Inter esposta dal cronista, tifoso nerazzurro, che ha un po' infastidito il tecnico, sostenitore del Milan, al punto da chiedergli di coprirla.

Marzagalia ha però tenuto il punto rilanciando con le parole di un altro tifoso interista come Sergio Scariolo, che in una telecronaca ha paragonato l'Unicaja Malaga, altra formazione di pallacanestro spagnola, all'Inter definendola dominante in Champions (in riferimento alla Basketball Champions League, competizione gestita dalla FIBA, ndr). Al che Trinchieri si è lasciato andare ad un'ammissione: "È vero, siete molto forti".