Un giovane tifoso dell'Inter dalla Romania si è presentato ad Appiano Gentile solo per incontrare Yann Sommer, portiere nerazzurro. Sportitalia ha assistito al momento in cui Simone Inzaghi ha chiamato l'estremo difensore per dirgli di uscire e incontrare il piccolo supporter nerazzurro. Ecco il racconto fatto da Tancredi Palmeri:

𝐃𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 #𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐋𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 #𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢 𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨️



