"L’Inter è uno dei club più grandi al mondo per quanto riguarda la base di tifosi, con oltre 500 milioni di sostenitori in tutto il mondo. Sono pochi i club che hanno più tifosi di così. Se ci sono 500 milioni di persone che vorrebbero essere a San Siro per guardare una partita, ma non possono, allora penso che ci sia un’enorme opportunità nello sviluppo di servizi che permettano a queste persone di partecipare come se fossero lì" ha ribadito ancora una volta Thomas Zilliacus, intervistato da Straitstimes.com dove torna a ribadire come la tecnologia può essere utilizzata per "sviluppare cose interessanti che prima non erano possibili. Ed ecco perché è molto interessante per me fare un'offerta per alcuni club con una grande base di tifosi perché so come generare nuove entrate significative che oggi non esistono".

"Il calcio italiano è altrettanto buono, se non migliore, di quello inglese. Si tratta quindi di confezionarlo in modo attraente e credo che l’Italia, con tutto il rispetto, non sia stata molto brava a farlo. Questo è relativamente facile da cambiare e, una volta fatto, i diritti televisivi del calcio italiano possono aumentare significativamente di valore" ha aggiunto.

Sul progetto del nuovo stadio dell’Inter a Rozzano, che ospiterà 70.000 persone e dovrebbe essere pronto nel 2028.

"Ero proprietario degli ex campioni finlandesi di hockey su ghiaccio Jokerit quando abbiamo costruito un nuovo stadio in Finlandia, quindi so come gli stadi possono aumentare significativamente i ricavi. San Siro è molto vecchio e non ha molte strutture ricettive, cosa che il nuovo stadio può cambiare completamente. Può anche essere una sede per molti altri eventi come concerti, concorsi e fiere, e puoi anche costruire altre cose attorno ad esso. Credo che, generando nuovi ricavi, potremo rendere l’Inter il miglior club del mondo".

Sulla famiglia Zhang:

"Rispetto davvero la famiglia Zhang e voglio assicurarmi che, se vogliono vendere, lo facciano contenti. Sono molto felice se vogliono restare con me perché c’è una grandissima tifoseria in Cina e avere un azionista cinese è una buona cosa per il club. Non si tratta di comprare un trofeo. Si tratta di entrare in un business in cui sono certo che possiamo fornire ottimi rendimenti. Pertanto, sono più che felice di discutere di proprietà condivisa e sono aperto a tutte le possibilità".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!