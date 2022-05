Tante lacrime anche per Andrea Ranocchia dopo Inter-Samp, alla sua ultima recita a San Siro con la maglia nerazzurra. A mandargli un messaggio sui social nell'amaro day after dello scudetto sfumato ci pensa Javier Zanetti: "Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili. L’Inter sarà sempre casa tua, con l’affetto e il rispetto degli interisti. Grazie" si legge nel tweet dell'ex capitano dell'Inter.