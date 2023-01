Il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter resta ancora in bilico, ma i tifosi nerazzurri spingono per la sua permanenza a Milano. Dopo i chiari striscioni proposti nelle ultime uscite dalla Curva Nord, un altro sostenitore del Biscione ha fatto precisa richiesta direttamente allo slovacco, come testimoniato da un video pubblicato poi su Tik Tok. Il "Forza Inter" del difensore è seguito dalla frase "Resta con noi Skriniar", con il diretto interessato che si è lasciato andare ad un chiaro sorriso e ad un'affettuosa carezza sulla testa del tifoso prima di allontanarsi.