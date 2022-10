Rifinitura ad Appiano Gentile alla vigilia della partita contro il Barcellona al Camp Nou in programma domani alle 21. Secondo quanto riferisce il nostro inviato, in campo si è rivisto Cordaz, mentre Lukaku e Correa stanno continuando a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi infortuni.

Inzaghi sta provando il 3-5-2 con Onana tra i pali, Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa, Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu in mediana più Dumfries e Dimarco sulle corsie. Lautaro e Dzeko coppia d'attacco.

Simone Togna