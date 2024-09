"Sono le 22.43 del 22 aprile...". La frase di Francesco Repice che annunciava la vittoria del derby e dello Scudetto da parte dell'Inter è entrata nella leggenda nerazzurra. Giunta al termine di una partita dalle forti emozioni, ricordate dai giocatori nel film 'Inter, due stelle sul petto' prossimamente nelle sale italiane.

Nella pellicola di Carlo Sigon vengono raccolte le testimonianze dei protagonisti diretti, da Marcus Thuram a Davide Frattesi, passando per Matteo Darmian, Benjamin Pavard e per il capitano Lautaro Martinez che racconta: "Dentro quelle lacrime c'erano la finale di Champions persa e lo Scudetto perso due anni prima. Per noi rimarrà sempre quella partita, quel momento, quel fischio finale...". La battuta finale spetta ad Hakan Calhanoglu: "Quella vittoria mi ha ripagato di tutto.

