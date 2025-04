Nel post partita di Inter-Bayern Monaco, Simone Inzaghi si è soffermato a parlare ai microfoni dei giornalisti nella zona mix. Ecco le parole del tecnico nerazzurro raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Due semifinali di Champions in tre anni, come è possibile?

"Ho la fortuna di avere questi ragazzi che sono grandi campioni e grandissimi uomini. Mettono in campo tutto, abbiamo giocato contro un avversario fortissimo. Sono state due grandi prove. Abbiamo preso gol e siamo rimasti lucidi e in partita. Abbiamo dato una grande dimostrazione, queste serate restano dentro tutti noi".



Lautaro ha detto che avete due cog***ni sotto?

"Penso che il Capitano abbia detto bene. Io non lascio indietro nessuno, devo fare delle scelte, ho la fortuna di avere a disposizioni 23-24 giocatori. Dobbiamo continuare, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

Ti prendi anche tu un merito?

"Io ringrazio i giocatori e il mio staff. Loro cercano sempre di aiutarmi ed è giusto condividere con loro tutto questo. Anche la società che mi supporta sempre. E' una grandissima serata, gustiamocela ma da domani penseremo al Bologna".



Un gruppo così non ce l'ha nessuno in Europa?

"Tutta la Champions è stata fatta in un certo modo. Abbiamo affrontato tante grandissime squadre, sono molto soddisfatto".

Due semifinali di Champions e una finale a impatto zero sul mercato...

"Sapevo dal mio arrivo che c'erano parametri da rispettare. Li abbiamo rispettati e poi abbiamo anche vinto. Come allenatore è il massimo".