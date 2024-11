Mentre l'Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina di Raffaele Palladino, Federico Dimarco, che con il suo gol segnato lo scorso anno al Frosinone dalla distanza è entrato in lizza per il FIFA Puskás 2024 e per il The Best FIFA Football Awards, è stato insignito di un altro premio individuale. L'esterno di Inzaghi è stato difatti il protagonista del cortometraggio 'From the Second Tier to the Second Star', la pellicola realizzata e diretta da Massimo Loiacono, Francesco Loffredo e Andrea Fortis che, racconta in breve attraverso qualche particolare saliente intimo e inedito la storia di Dimash, ha ottenuto un riconoscimento importante nell'ambito dell'International Sport Festival di Castellammare di Stabia. Il corto, pubblicato qualche giorno dopo la conquista della seconda stella, è stato infatti premiato come miglior lavoro realizzato e distribuito esclusivamente per il web e social media.

Il corto narra la storia "di un talento che è riuscito a risalire la china, dalla disperazione al trionfo. Rifiutato inizialmente dal suo club del cuore e messo da parte a causa di un grave infortunio che lo aveva quasi portato ad abbandonare il calcio, Federico ha lottato contro ogni avversità, fino a diventare un giocatore chiave per l’Inter e per la Nazionale italiana, vincendo lo scudetto della seconda stella" - come si legge sul Corriere dello Sport. Dimarco ha espresso la sua soddisfazione per il premio attraverso un videomessaggio: "Ci tenevo ad esserci anche se a distanza, per mandare un saluto e un ringraziamento all’International Sport Film Festival. Grazie a chi ha guardato e votato il nostro video. Sono felice di questo riconoscimento, per me è stato un piacere girarlo perché mi ha fatto rivivere tutte le emozioni, passo dopo passo, che ci hanno portato alla seconda stella, un traguardo incredibile per noi interisti. Grazie anche ai miei amici che hanno realizzato il video".

