Presentando in un video il nuovo format della Champions League, che vedrà la luce dalla prossima stagione, la UEFA parla di "nuova entusiasmante era per il calcio europeo". "La UEFA ha apertamente dimostrato di essere totalmente impegnata a rispettare i valori fondamentali dello sport, nonché di voler tutelare il principio fondante delle competizioni aperte dove sussiste il merito sportivo, esattamente in linea con i valori e col modello sportivo europeo basato sulla solidarietà - ha detto il presidente UEFA, Aleksander Ceferin -. Sono davvero felice che la decisione del Comitato Esecutivo UEFA sia stata unanime, con l'Associazione Europea dei Club, le Leghe Europee e le federazioni nazionali tutte d'accordo con la proposta avanzata. L'ennesima prova che il calcio europeo è più unito che mai". Di seguito il video con la spiegazione di tutte le novità:

An exciting new era for European club football awaits



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 pic.twitter.com/mEffFOpX2O