Detto di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, che si sono allenati ancora a parte e quindi non saranno della partita, c'è da segnalare che Samir Handanovic e Alex Cordaz hanno cominciato la seduta in palestra: il terzo portiere, assente a Salerno per un attacco influenzale, ha ancora un po' di mal di gol ma dovrebbe partire per Lisbona. A seguire il video completo (clicca qui se segui da app).