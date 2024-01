Intercettato a margine dell'evento Panini dall'inviato di FcInterNews.it, Aldair, ex difensore della Roma, analizza la stagione dei giallorossi ribadendo il chiaro obiettivo da raggiungere entro il termine della stagione: "L'obiettivo è chiudere tra le prime quattro, l'abbaimo visto negli ultimi anni e quest'anno non sar diverso. Il Torino, il Bologna e la Fiornetina stanno facendo bene e sono là anche se forse nessuno se li aspettava così in alto. L'obiettivo rimane quello perché l'Inter e la Juve sono abbastanza lontane".

Ai tuoi tempi quanti interventi come quello di Bastoni su Duda c'erano? Secondo te era fallo?

"Vedendolo solo in tv sembrava fallo, però sono cose succedono parecchie volte, anche con il VAR, in tutto il campionato. Penso che il pallone è girato tanto prima del gol dell'Inter, quindi sono scuse magari che uno trova perché l'arbitro non vede e non l'hanno richiamato. Quello è uno sbaglio, ma dal campo diventa difficile".

FcIN - Chi vedi favorito per lo scudetto?

"Davanti ci sono Inter e Juve, penso che siano loro due".

