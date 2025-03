Le semifinali e finali di Coppa Italia saranno l'occasione per sperimentare una novità riguardo all'utilizzo del VAR. Secondo quanto riportato da Cronache di spogliatoio, infatti, durante una On-Field-Review, telespettatori e pubblico presente allo stadio ascolteranno la motivazione della decisione arbitrale direttamente dalla voce dell'arbitro.

A partire dalla 30a di campionato in Serie A (quindi per i nerazzurri da Inter-Udinese) verrà invece integrato il segnale del VARDict (le grafiche tv trasmesse durante il controllo VAR) sui maxischermi degli stadi. Novità, che, secondo l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, "hanno l’obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, i dirigenti delle squadre e tutti gli stakeholders coinvolti, compreso il pubblico sugli spalti e i telespettatori".