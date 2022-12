Van Gaal ha logicamente elogiato i propri terzini per la prova di quest'oggi: "Ovviamente sono incredibilmente orgoglioso di loro. Con il secondo gol il terzino destro trova pronto il sinistro, e viceversa in occasione del terzo gol". Non mancano critiche nell'analisi del match: "Non abbiamo eseguito bene il piano quando avevamo la palla, almeno nel primo tempo no di certo, mentre il secondo tempo è stato migliore. Abbiamo perso alcune palle in modo inutile, dobbiamo migliorare tanto. Non è perché abbiamo vinto 3-1 oggi che non dobbiamo farlo. Presto giocheremo contro avversari più forti, poi bisogna giocare di più in fase di possesso”.

