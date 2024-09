Adesso è ufficiale il ritorno a casa di Davy Klaassen: l'Ajax ha annunciato la firma del centrocampista ex Inter, che riveste la maglia dei Lancieri dopo l'annata in nerazzurro. Klaassen, che ha firmato un contratto della durata di una sola stagione, ha raccontato ai canali ufficiali del club di Amsterdam le sue sensazioni: "Mi sento bene, è davvero come tornare a casa. La scorsa settimana avevo chiesto al tecnico Frank Peerebroom di allenarmi con l'Under 23, mi sono allenato duramente da solo ma volevo farlo anche con un gruppo per essere pronto a unirmi a un club. Dopo poco tempo, il mister ha detto che mi voleva in prima squadra. Era mia intenzione di tornare qui, quando è arrivata la proposta ho detto che era ciò che volevo e quindi tutto si è risolto velocemente".

Klaassen tornerà quindi a respirare l'aria della Johan Cruijff ArenA, dopo l'avventura in Italia dove non ha goduto di molto minutaggio: "Se sento di dover completare un'opera? Assolutamente, non mi sentivo come se lo avessi fatto la scorsa stagione. Le cose non stavano andando nella maniera in cui pensavo sarebbero dovute andare. Fa male lasciare la squadra e vedere il tuo club passare quello che ha passato la scorsa stagione". Nessun rimpianto per la breve esperienza in Serie A, anzi: "Quello in Italia è stato un anno magnifico. Non ho giocato molto in verità, però ho imparato una nuova cultura, un nuovo modo di vivere il calcio, una lingua nuova. Ha arricchito la mia vita. Poi abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa, e ho vissuto cose che mai avevo vissuto prima. Mi sono divertito molto, anche se avrei voluto giocare di più, avere più minuti. Se so parlare un po' di italiano? Quanto basta per intraprendere una conversazione, il mio vocabolario non è perfetto però capisco tutto. Ora torno a giocare ad Amsterdam, San Siro è molto bello ma l'ArenA è più speciale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!