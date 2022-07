Samir Handanovic proseguirà la sua avventura con la maglia dell'Inter fino al giugno del 2023. Il club nerazzurro ha comunicato infatti l'ufficialità del rinnovo del portiere sloveno, a Milano dal 2012, per la prossima stagione. Dove al suo fianco avrà un nuovo collega come André Onana che dovrà accompagnare in questa sua prima stagione in Italia.