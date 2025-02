Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo tecnico del Parma. Dopo la lunga trafila in panchina nel vivaio dell'Inter, il romeno guiderà per la prima volta in carriera una squadra professionistica, con il compito delicato di salvare i ducali, che ieri hanno esonerato Fabio Pecchia.

Lo staff di Chivu sarà composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). Oggi pomeriggio, al 'Mutti Training Center' di Collecchio, è previsto il primo allenamento. "Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l'augurio di buon lavoro", si legge in calce al comunicato ufficiale.