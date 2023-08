Anatoliy Trubin, approdato nei giorni scorsi al Benfica dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter, ha rilasciato ai microfoni di BTV le sue prime parole da giocatore delle Aguias: "Il Benfica è uno dei migliori club in Europa. Per questo sono qui e sono molto contento". Trubin, che allo Shakhtar Donetsk aveva molti compagni brasiliani, rivela di conoscere anche qualche parola in portoghese: "So dire 'Buongiorno ragazzi, 'sinistra, 'destra'… Parole semplici".

Al Benfica, Trubin dovrà affrontare la concorrenza di Odysseas Vlachodimos, titolare regolare dei biancorossi, ma anche di giovani promettenti come Samuel Soares e André Gomes. Interrogato su questo, l'ucraino non si è affatto scomposto: “Sono tutti bravi portieri, siamo in un grande club. È una buona opportunità per mostrarmi e crescere come giocatore. Chi starà meglio giocherà".

