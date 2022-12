Lei è un grande tifoso dell’Inter, sta per ricominciare il campionato. Quale può essere l’obiettivo realistico della squadra di Inzaghi? "Bisogna sempre puntare sull’obiettivo massimo. Quando ricomincia un campionato non si sa quali siano le condizioni di tutte le squadre quindi bisogna puntare al massimo, poi vedremo".

Intercettato alla cerimonia di celebrazione del secondo posto ottenuto da Ambrogio Beccaria alla Route du Rhum 2022 a bordo di "Alla Grande-Pirelli", il vicepresidente esecutivo e ad di Pirelli , nonché grande tifoso interista, Marco Tronchetti Provera ha risposto anche a proposito della sua Beneamata e di San Siro. "Noi come azienda siamo molto legati agli sport, ai campioni, alle capacità delle persone di esprimere talento. Dove troviamo l’opportunità di appoggiare queste iniziative lo facciamo" esordisce ai microfoni di Gazzetta .

Su San Siro:

"Capisco l’esigenza delle società ma io sono cresciuto a San Siro, la scomparsa di San Siro è per me una cosa che non considero giusta, ma lo dico da tifoso e da appassionato che al Meazza ci ha trascorso decenni di calcio".

Ristrutturarlo e continuare insieme al Milan?

"Ci sono talmente tante persone su questo tema… Io rimango appassionato di calcio e di San Siro, dove il calcio si vede in modo meraviglioso e quindi non sono un giudice neutrale".

