Dopo la bella vittoria dell'Inter contro la Juve di ieri sera, Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e storico tifoso nerazzurro, azzarda un paragone tra la squadra di Inzaghi e il leggendario Barcellona di Pep Guardiola: "Mi ricorda il Barça che giocava a memoria, per un tifoso come me vedere l’Inter giocare come ha giocato contro la Juventus, che non va sottovalutata, rimane negli occhi - le sue parole a "La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento -. Abbiamo avuto una difesa solidissima, un Pavard di grandissima qualità e un centrocampo dominato dai nostri giocatori”.

Concentrandosi sui singoli, Tronchetti Provera ha esaltato la prova di Hakan Calhanoglu, ieri MVP del derby d'Italia: "Un’operazione di mercato perfetta. Ha giocato una partita a tutto campo, dal palo preso ai lanci, è stata una partita monstre la sua così come quella di tutti quelli che hanno giocato con grandissima qualità. Bravo Inzaghi a mettere in campo una squadra piacevole a vedersi".

A proposito di Inzaghi, demiurgo di questa creatura, Tronchetti Provera spiega: "La sua Lazio giocava bene, all’Inter ha saputo gestire una situazione complessa in una squadra a cui non viene concesso di perdere. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. La finale di Champions è stato un passaggio fondamentale. Non abbiamo perso la finale soffrendo ma anzi giocando alla pari e potevamo vincere. Il percorso in Champions ha fatto molto morale. L’Atletico è una squadra fortissima, questa Inter può giocarsi la partita con chiunque, anche in Europa, soprattutto se mantengono questa tenuta morale e fisica".

Infine un augurio misto a una convinzione sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro: "Lui è l’Inter, è una storia che continuerà a lungo. L'argentino è un punto fermo, sono sicuro rimarrà con noi. Il mio augurio è che trovino un percorso che permetta stabilità, di non dover fare cose straordinarie come le cessione di Onana, Lukaku e altri”.

