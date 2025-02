Questa mattina, Beppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto sulle frequenze di RTL 102.5 nel corso della rubrica "Beppe Sala a tutto campo". Un momento di approfondimento dei vari temi cittadini, durante il quale il numero uno di Palazzo Marino ha fornito anche un aggiornamento sul dossier del nuovo stadio San Siro: "A questo punto mi auguro di aver difeso il vecchio ma amato Meazza, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro - le sue parole -. Speriamo di fare la cessione dell’area di San Siro e delle aree limitrofe entro l’estate. La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate a essere insieme, non c’è altra via. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e le due proprietà se non lavorano assieme non si porta a casa".

