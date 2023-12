"Sono orgoglioso di indossare la maglia del Paris Saint-Germain". Debutta così Milan Skriniar, protagonista di un'intervista realizzata dal club francese in collaborazione con lo sponsor Qatar Airways. Lo slovacco non esita a definire l'approdo nel club transalpino "la tappa più importante della mia carriera. E' qualcosa di incredibile per me, dal primo giorno mi sono sentito bene. I miei compagni sono perfetti e tutta la gente che lavora nel club è gentile con me. Sono molto felice".

Dopo aver ripercorso i momenti salienti della sua carriera, Skriniar parla anche dei suoi anni di militanza all'Inter: "Sono rimasto per sei anni in uno dei più grandi club al mondo. Sono stati anni incredibili, dove abbiamo vinto tanto. Il primo anno siamo tornati in Champions League e questa è stata una cosa fantastica per me e per il club. Ho vissuto anni bellissimi lì. Il miglior momento è stata la vittoria dello Scudetto".

