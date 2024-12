Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atlético de Madrid , ha elogiato nel corso di un'intervista rilasciata per Telemundo Deportes il gioco del Barcellona di Hansi Flick: "Mi piace davvero tanto il Barça, ​​per come gioca. Non so se sarà in grado di sostenere tutto questo ritmo, con tanta pressione alta e tanto spazio dietro per poter difendere, ma ha dei giovani, che Flick ha lanciato nel momento ideale. Il calcio che mostra è quello che ti piace guardare, è bello. Pause, pressioni, spazio dietro, duelli uno contro uno… Lo fanno molto bene”.

Insieme a quella per i catalani, il Cholo ha espresso la propria ammirazione per altre due squadre: "Mi piace molto l’Inter. È una squadra che, senza una stella definita, ha tanti giocatori importanti. Il lavoro di Simone Inzaghi ha generato la capacità di competere nel migliore dei modi, con un calcio pratico, dinamico e che lo ha rappresentato molto bene nelle ultime stagioni, arrivando alla finale di Champions League e vincendo lo scudetto. È una signora squadra. Poi c'è il Manchester City, che però ora sta vivendo un momento difficile per via dell'assenza di Rodri: "Tutte le idee sono molto buone, ma serve qualcuno che le rappresenti al meglio in campo. E Rodri è il portabandiera del gioco associativo e di combinazione. È il nesso tra difesa e attacco, che gli permette ora, con il suo infortunio, di cercare alternative che non saranno le stesse. Pep Guardiola dovrà scervellarsi per influenzare allo stesso modo, con la mancanza di un calciatore che si nota. Queste tre squadre comunque, sono quelle che stanno meglio in questo momento”.

