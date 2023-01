Si è chiusa alle 20:00 la sessione invernale di calciomercato. Una sessione lunghissima per i tifosi nerazzurri, che fino all'ultimo avrebbero potuto veder partire Milan Skriniar, che invece rimarrà fino a giugno a Milano per poi trasferirsi al PSG. Ultimo giorno di botti a livello internazionale, considerando l'ex nerazzurro Cancelo in prestito al Bayern Monaco e la formalizzazione di Enzo Fernandez al Chelsea. In casa nerazzurra diversi movimenti tra i giovani. Nell'ultim'ora il classe 2004 Bonavita è passato al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre il 2002 Sottini prosegue l'esperienza in C all'Avellino: Inter regista dell'operazione.

LIVE MERCATO

20.00 - Si è chiuso in questo istante il calciomercato invernale! Milan Skriniar, alla fine, è rimasto in nerazzurro fino a giugno.

19.25 - Cambio di prestito per Edoardo Sottini, difensore classe 2002. Dopo una prima parte di stagione alla Triestina, ecco il passaggio all'Avellino.

18.37 - Simone Bonavita lascia l'Inter Primavera: il centrocampista classe 2004 passa al Napoli a titolo temporaneo. Il contratto è stato depositato negli uffici della Lega Serie A.

17.27 - Operazione di mercato che riguarda l'Inter Women, a suo modo importante: la classe 2006 Giulia Dragoni passa infatti al Barcellona, diventando così la prima calciatrice straniera a calcare i campi della Masia, la casa delle giovanili blaugrana.

15.14 - Non c'è solo l'Inter su Merih Demiral, primo obiettivo per il dopo-Skriniar. Come raccolto da TMW, nelle ultime ore il Nottingham Forest avrebbe offerto all'Atalanta un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro. Ma c'è un dettaglio importante: la Dea è disponibile a trattare, mentre il giocatore non appare convinto della destinazione.

14.25 - Il tecnico del PSG Galtier in conferenza stampa ha parlato del calciomercato dei parigini a livello generale: "Il calciomercato lo commenteremo quando sarà chiuso. La società sta lavorando, il presidente sta lavorando molto con Luis Campos. Non devo commentare possibili partenze o arrivi. Stasera a mezzanotte vedremo cosa succederà. Se non ci saranno acquisti, non ci saranno acquisti. Questa rosa ha lavorato e ha anche funzionato molto bene per mesi".

14.08 - Sportitalia va controcorrente sulla vicenda Milan Skriniar. Mentre a tanti non risulta l'atteso rilancio del PSG, l'emittente riferisce invece che questo è arrivato (vista la presenza di Nasser Al-Khelaifi a Milano) e che è stato addirittura accettato dall'Inter: la cifra di cui si parla è di 15 milioni di euro. I nerazzurri, però, cederanno lo slovacco solo nel momento in cui avranno il sostituto. "L'Atalanta ha chiesto 25 milioni con obbligo per Demiral, oppure niente da fare. Se è così l'Inter è ferma sul turco", viene specificato.

13.24 - Milan Skriniar sembra sempre più destinato a rimanere all'Inter fino a giugno per unirsi al PSG solo in estate, quando sarà svincolato. La conferma arriva anche da L'Equipe. "Nonostante un'offerta ferma (cui non ha fatto seguito l'attesa seconda), Milan Skriniar non dovrebbe venire a Parigi quest'inverno e dovrà aspettare fino a luglio per vestire la maglia del PSG - si legge -. L'Inter aveva però cercato nei giorni scorsi un sostituto, a riprova di una certa apertura", ma senza un rimpiazzo sul mercato "il club milanese ha preso la decisione di chiudere la porta a una partenza".