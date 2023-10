Dal bilancio di Inter Media and Communication S.p.A, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro, emerge un commento ufficiale a proposito della decisione di assegnare i diritti del massimo campionato italiano a Sky e DAZN anche per il periodo 2024-2029, decisione arrivata nei giorni scorsi. A riportarlo è Calcioefinanza.it: "Segnaliamo infine che la Lega Serie A, in data 23 ottobre 2023, ha ceduto i diritti nazionali a DAZN e Sky (le stesse emittenti del ciclo attuale) per le prossime cinque stagioni sportive (dal 24/25 al 28/29) per una media annua del valore di 900 milioni di euro. Ciò rappresenta una diminuzione del 2,9% rispetto all’importo medio di 927 milioni di euro del ciclo attuale, ma la nuova assegnazione dà stabilità a lungo termine al campionato e, inoltre, include un meccanismo di compartecipazione alle entrate oltre una soglia di fatturato realizzata da DAZN che potrebbe aumentare l’importo fisso. L’iter per l’assegnazione dei diritti internazionali è ancora in corso".

