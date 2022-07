Nel 2020-2021 il valore della produzione della Serie A si attesta al di sotto della soglia dei 3 miliardi di euro (2,996 miliardi di euro, -1,4%). Un risultato legato alla crisi sanitaria derivante dal Covid-19, il cui principale effetto ha riguardato l’obbligo della disputa delle partite a porte chiuse lungo quasi l’intero arco della stagione. I ricavi da ingresso stadio ammontano ad appena 28,5 milioni, in decremento di 209,9 rispetto al 2019-2020 e di 272,5 in confronto al 2018-2019 (ultima stagione pre-pandemia). È quanto emerge dalla 12ª edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers). Come si legge nel documento, l decremento dei ricavi da ticketing viene parzialmente compensato dall’aumento delle entrate legate ai diritti televisivi e radio, che nel 2020-2021 hanno raggiunto il picco di 1,6 miliardi (+32,7%). Si conferma il trend di aumento del costo della produzione, che raggiunge i 3,9 miliardi (+7,9%). Tornano in particolare a crescere il costo del lavoro (+18,2%), che raggiunge gli 1,9 miliardi di euro, gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a quasi 1,1 miliardi di euro (+0,8%). Anche in questo caso, entrambi i dati considerano le spese sostenute nella stagione sportiva 2020-2021, in aggiunta ai costi di competenza del bimestre luglio-agosto 2020. Il costo imputabile al personale tesserato (stipendi + ammortamenti) incide per l’89% del valore della produzione (rispetto all’80% del 2019-2020 e al 67% del 2018-2019).