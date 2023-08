Quando si tratta di dati statistici legati al mondo del calcio, "Opta" è una vera e propria istituzione riconosciuta ormai a livello mondiale. Il provider di dati analitici si è divertito negli ultimi giorni ad infiammare il web e i social con le probabilità di vittoria del campionato nei cinque maggiori tornei europei e il verdetto per quanto riguarda la Serie A è inequivocabile: l'Inter - secondo il supercomputer analitico - è in testa con il 43,6% di chance di vittoria finale.

Non può non balzare all'occhio però anche come il campionato italiano sia in assoluto il torneo più equilibrato tra i cinque campionati europei, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Serie A. In Inghilterra vediamo infatti come il Manchester City abbia già la strada spianata verso il titolo con il 90% di possibilità di vittoria, addirittura più di Bayern Monaco (69% in Bundes) e PSG (57%), mentre in Spagna il Real Madrid arriva appena sotto al 50% di chance di laurearsi campione.

Sicuramente per arrivare a queste percentuali ha inciso il trend recente dei rispettivi campionati, con la nostra Serie A che ha visto susseguirsi quattro formazioni diverse conquistare il titolo nelle ultime quattro stagioni (Juventus, Inter, Milan e Napoli). Il restyling di grande qualità operato dalla dirigenza nerazzurra quest'estate e soprattutto la campagna europea dell'anno scorso hanno fatto sì che l'Inter schizzasse in testa alla classifica delle favorite per il titolo, dati statistici e algoritmi alla mano.

I numeri lasciano il tempo che trovano e alla fine è sempre il campo a parlare per ultimo, nel bene e nel male. Quel che è certo però è che la Milano nerazzurra continua a lavorare per l'obiettivo della seconda stella, da raggiungere idealmente bruciando i rivali cittadini. I numeri parlano ma si limitano a suggerire uno scenario possibile: la verità del campo arriverà una domenica dopo l'altra, ma i dati analitici più accurati a disposizione nel panorama sportivo hanno dato la loro conferma. Così come per i bookmakers, a oggi, l'Inter parte davanti a tutti.

Inter are favourites to win Serie A according to Opta’s supercomputer with 43.6% chance. pic.twitter.com/VmI2uRBlp0 — CalcioData (@CalcioData) August 8, 2023

Luca Pesenti

