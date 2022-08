Come ti senti fisicamente? "Sono in forma, sto benissimo. Mi sono sempre allenato con l'Inter in queste settimane e quindi non ho nessun problema".

Grande accoglienza da parte dei tifosi: te l'aspettavi? "Sono rimasto sorpreso da come i tifosi dell'OM mi hanno accolto. Molto felice per il loro atteggiamento nei miei confronti".

Conferenza di presentazione per Alexis Sanchez come nuovo giocatore del Marsiglia. Ecco le dichiarazioni dell'ormai ex attaccante dell'Inter.

In che ruolo pensi di giocare?

"Mi piace giocare in attacco, svariando su tutto il fronte offensivo come ho sempre fatto in carriera".

Qual è la tua idea dell'OM?

"So che è una squadra storica, dal grande blasone e l'unica francese in grado di vincere una Champions League. Sono qui per vincere trofei".

Avevi tante offerte? Ha pesato la possibilità di giocare in Champions?

"A tutti i giocatori piace giocare in Champions, è chiaro. Qui all'OM vorrei fare come all'Inter: far tornare il club a vincere quei trofei che mancano da tanto tempo. È accaduto a Milano e vorrei accadesse anche qui".

Perché hai scelto il Marsiglia nonostate avessi ancora un anno di contratto con l'Inter?

"Ho giocato in Italia, in Inghilterra, in Spagna e volevo giocare anche in Francia. Mi piace lo stile di calcio della Ligue 1 e arrivare qui era un mio desiderio. Un mio compagno all'Inter, Agoume, mi ha sempre raccontato grandissime cose del Marsiglia e penso che questo sia il club perfetto per me. Sono venuto per portare trofei".