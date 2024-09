Dopo tanti giorni di attesa, finalmente Eddie Salcedo ha trovato una squadra, accasandosi nei giorni scorsi all'OFI Creta. Il giocatore di proprietà dell'Inter, arrivato in prestito in Grecia, si è presentato così ai microfoni dei canali ufficiali della compagine cretese: "Conosco il campionato greco e diverse squadre che partecipano alle competizioni europee. Inoltre ci sono stati alcuni calciatori colombiani che hanno giocato in questo campionato. Ciò che mi ha fatto optare per venire qui è che parlando con l'allenatore mi ha trasmesso tanta fiducia quindi non ho esitato a venire", ha detto.

Salcedo fa una promessa ai suoi nuovi tifosi: "Sono venuto per offrire il mio aiuto alla squadra e all'allenatore, per segnare tanti gol e per raggiungere i nostri obiettivi. Mi sento già molto bene qui. È un'isola bellissima e ho fiducia nella squadra."

