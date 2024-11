Arrigo Sacchi è contento e commenta in maniera entusiasta la due giorni di Champions delle italiane. "L’Italia viaggia forte in Europa e ciò significa che, finalmente, il nostro movimento si sta evolvendo", spiega l'ex c.t. azzurro alla Gazzetta dello Sport.

L’Inter dovrebbe riuscire ad arrivare tra le prime otto e ad accedere direttamente alla fase successiva. Che ne dice?

"I nerazzurri stanno facendo una bellissima Champions. Chapeau! Quattro vittorie e un pareggio in casa del Manchester City al debutto. E, soprattutto, nessun gol subito. Simone Inzaghi e il suo gruppo si candidano per un ruolo da protagonisti".

Non semplicissime, tuttavia, le prossime sfide. In trasferta contro Bayer Leverkusen e Sparta Praga e a San Siro contro il Monaco. Sensazioni?

"L’Inter ha la possibilità di battere questi avversari. È una squadra tosta, esperta e con alti valori tecnici. Credo sia la più completa del nostro campionato. E poi è solida, non prende gol, sa soffrire ed è più equilibrata di prima. Quindi: complimenti a Inzaghi, complimenti ai giocatori e complimenti alla società".

L’Atalanta continua a stupire.

"Stanno facendo un percorso stupendo. A Bergamo hanno idee e voglia di lavorare, questa è la verità".

Veniamo al Milan. Dopo due sconfitte consecutive, ecco tre vittorie di fila.

"Ha compiuto un’impresa vincendo al Bernabeu contro il Real Madrid ed è stato bravo a prendere i tre punti contro lo Slovan Bratislava. È una squadra che ha bisogno di lavorare per crescere. Mi auguro che riesca nell’impresa di fare altre tre vittorie".

La Juve è uscita dalla tana dell’Aston Villa con uno 0-0 con brividi finali.

"La Juve ha 8 punti e deve ancora affrontare il Manchester City, il Bruges in trasferta e il Benfica. Il percorso non è semplice. Thiago Motta sta lavorando duramente, ma serve tempo per imprimere quella che sarebbe una svolta storica in un ambiente abituato a ragionare in modo diverso".

