Torna a parlare Arrigo Sacchi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'ex c.t. azzurro dice la sua alla Gazzetta dello Sport sul testa a testa scudetto tra l'Inter e il Milan.

Il duello Inter-Milan in vetta alla classifica è un propellente per ricreare entusiasmo, non crede?

"Certamente. L’incertezza di questo campionato ha generato interesse. Non dobbiamo dimenticare che fino a poche giornate fa c’era anche il Napoli in lotta per il titolo".