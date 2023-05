"Da dirigente ho fatto delle cose che oggi sto pagando duramente sulla mia pelle, non ho nessun riserbo per le mie condizioni di salute. Quando lavoravo per Suning ho preso aerei senza osservare il jet lag, viaggiavo da Milano a Nanchino settimanalmente, con scalo di sette ore a Hong Kong e andavo in un sotterraneo a fumare". Lo ha raccontato Walter Sabatini, ex coordinatore dei club della galassia Suning, tra cui l'Inter, nel corso della sua intervista con Radio Rai 1.

Tifa qualche squadra?

"Da bambno ero milanista, ero tifoso di Rivera e ho cercato di imitarlo in piazzetta. Oggi faccio un tifo smodato per le squadre per cui ho lavorato".

Lei non ha mai vinto uno scudetto.

"Io dormo poco perché non l'ho vinto a Roma, la città dove vive la mia famiglia. Eravamo fortissimi, avremmo meritato di vincere".