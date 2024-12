"Mi aspetto una grande partita. Lazio e Inter giocano molto bene e possono dar vita a una sfida spettacolare. La guarderò in tv, ma senza fare il tifo perché il mio cuore è diviso a metà". Così Ruben Sosa, doppio ex di Lazio e Inter, parla a Tuttosport della sfida di stasera all'Olimpico.

"La Lazio è davvero una squadra molto forte. Mi stanno piacendo tantissimo e meritano di stare in alto. Giocano un grande calcio e l’hanno dimostrato, dominando pure tutte le gare in Europa League. Quanto peserà l'assenza di Castellanos? Parecchio. Il Taty può diventare un attaccante importante. Fa reparto da solo, vede la porta ma sa giocare pure coi compagni", dice Sosa.

Dalla parte opposta Lautaro Martinez, che invece ci sarà e che sta faticando. "Tutta colpa della Copa América: è tornato stanco dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria, ma il Toro non si discute. Lautaro resta un campione. Lo definisco un giocatore classe A; perché sa far tutto. È un goleador, ma fa pure un lavoro incredibile per la squadra. È normale essere stanchi, quando si giocano 100 partite all’anno. Thuram? Il francese sta facendo benissimo. Quest’anno è devastante: lui e Lautaro formano la coppia-gol più forte del campionato. Sono micidiali. L’Inter è fortissima e può aprire un ciclo. Non deve scegliere cosa vincere, ma puntare a prendersi tutto. Per me può fare l’accoppiata campionato-Champions, anche perché la nuova formula europea farà saltare qualche big in anticipo...".

Eppure sembra mancare proprio un Ruben Sosa. "Davanti non hanno nessuno che fa gol su punizione o tirando da fuori area. Potrei dare una mano...".