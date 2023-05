Non è escluso che José Mourinho, replicando quanto fatto tredici anni fa dopo il trionfo in Champions League a Madrid alla guida dell'Inter, dica addio anche alla Roma a fine stagione, una volta portata a casa l'Europa League. "Penso che se qualcuno di voi ha una domanda simile alla tua, la deve fare a Mendilibar perché lui non ha contratto e sembra che la sua situazione sia più complicata della mia - ha risposto lo Special One a domanda diretta rivoltagli in conferenza stampa alla vigilia della finalissima contro il Siviglia -. Ho parlato coi due miei capitani che mi hanno fatto una domanda simile alla tua, e a loro ho risposto in maniera obiettiva; non voglio che rispondano perché è una cosa tra me e loro, ma sanno cosa voglio io.

C'è una differenza molto, molto grande rispetto a quanto successo all'Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, anche se era tutto fatto. Adesso ho zero contatti con altri club. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi perché noi vogliamo giocare".