Poco prima del fischio d'inizio di Roma-Monza, José Mourinho si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport facendo il punto sulle condizioni dei suoi. Informazioni che riguardano anche l'Inter, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. Lo Special One parte dall'esclusione di Llorente: "Non ha 90 minuti, sarebbe un rischio iniziare con lui. Ieri ho usato mezze parole, ho detto è a disposizione, che significa averlo in panchina e mi dà copertura. Però è presto, se oggi non gioca o gioca pochi minuti e da domani inizia a lavorare forte, penso inizierà da titolare giovedì".

Mou si lascia poi andare anche ad un commento su Romelu Lukaku: "Lui ha sempre segnato. Segnava in Belgio, segnava anche in squadre di dimensioni inferiori, ha il gol nella sua natura. È un riferimento importante per noi. Non siamo una squadra molto veloce, nei momenti di transizione abbiamo alcuni limiti, Romelu dal punto di vista offensivo ci dà profondità. Oggi è un uomo, non è il bambino che avevo conosciuto al Chelsea nel 2013 o 14. Ha stabilità, ha personalità forte in campo e nello spogliatoio e noi ne abbiamo bisogno".

